Звезды советского хоккея открыли ледовый дворец в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Ташкенте 15 марта состоялась церемония открытия современного ледового дворца Humo Arena.

По задумкам представителей федерации хоккея страны, в ближайшее время будет создан клуб для выступления во втором по силе дивизионе российского чемпионата (ВХЛ). Что касается КХЛ, то в будущем планируется участие одного из узбекских коллективов и в этом первенстве.

Новая арена похожа на летающую тарелку. По задумке авторов проекта дизайна, дворец напоминает узбекский символ любви, счастья и свободы - птицу Хумо. Прогулочные тротуары на территории комплекса построены в виде крыла птицы.

Главная арена будет использована для хоккейных матчей. На основной арене также предусмотрено проведение встреч по баскетболу, волейболу, гандболу, боксу, фигурному катанию.

Громкими аплодисментами собравшиеся встретили выход на лед легенд советского хоккея, сыгравших против местных юных воспитанников. Александр Якушев, Павел Буре, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов.

- Есть ли предпосылки для развития хоккея в Узбекистане? Мне кажется, да. У Узбекистана есть хоккейный опыт. Команда "Бинокор" в первой советской лиге выступала. Так что наработки есть. Желательно, чтобы какой-то из местных клубов заиграл в КХЛ или ВХЛ. Это даст дополнительный толчок для развития хоккея в Узбекистане. Вообще хочу поздравить Узбекистан с этим выдающимся событием. Очень хотелось бы посетить комплекс вновь, - отметил Якушев в интервью "Российской газете".