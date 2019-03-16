РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Звезды советского хоккея открыли ледовый дворец в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Ташкенте 15 марта состоялась церемония открытия современного ледового дворца Humo Arena.

По задумкам представителей федерации хоккея страны, в ближайшее время будет создан клуб для выступления во втором по силе дивизионе российского чемпионата (ВХЛ). Что касается КХЛ, то в будущем планируется участие одного из узбекских коллективов и в этом первенстве.

Новая арена похожа на летающую тарелку. По задумке авторов проекта дизайна, дворец напоминает узбекский символ любви, счастья и свободы - птицу Хумо. Прогулочные тротуары на территории комплекса построены в виде крыла птицы.

Главная арена будет использована для хоккейных матчей. На основной арене также предусмотрено проведение встреч по баскетболу, волейболу, гандболу, боксу, фигурному катанию.

Громкими аплодисментами собравшиеся встретили выход на лед легенд советского хоккея, сыгравших против местных юных воспитанников. Александр Якушев, Павел Буре, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов.

Screenshot_1

- Есть ли предпосылки для развития хоккея в Узбекистане? Мне кажется, да. У Узбекистана есть хоккейный опыт. Команда "Бинокор" в первой советской лиге выступала. Так что наработки есть. Желательно, чтобы какой-то из местных клубов заиграл в КХЛ или ВХЛ. Это даст дополнительный толчок для развития хоккея в Узбекистане. Вообще хочу поздравить Узбекистан с этим выдающимся событием. Очень хотелось бы посетить комплекс вновь, - отметил Якушев в интервью "Российской газете".

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане рассматривают введение уголовной ответственности за незаконное обогащение
  • В СМИ появилось полное видео расстрела прихожан мечети в Новой Зеландии: погибли 49 человек
  • Скончался экс-глава Федерации футбола Узбекистана Мираброр Усманов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×