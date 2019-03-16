Президент Узбекистана открыл ледовую арену «Humo Arena»

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 15 марта, состоялось торжественное открытие ледового комплекса "Humo Arena", в котором принял участие Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава государства отметил, что в процессе осуществляемых масштабных реформ и динамичных преобразований в нашей стране особое значение придается воспитанию физически здорового и гармонично развитого молодого поколения, активному продвижению физической культуры и спорта.

Глава государства в своей речи выступил с инициативой о проведении летних Азиатских игр 2030 года.

"Мы стремимся к тому, чтобы Узбекистан был достойно представлен и в зимних видах спорта, включая самые зрелищные – фигурное катание, хоккей, горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд и многие другие. Среди наших достижений – золотые медали на зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира по фристайлу, более 70 медалей фигуристов на Азиатских играх и других международных соревнованиях. Мы считаем своим долгом продолжить эти славные спортивные традиции", – отметил Мирзиёев.

⇳

Сама церемония открытия продолжилась красочной шоу-программой, подготовленной спортсменами и деятелями искусств. Над ледовой ареной с использованием технологии 3D-мэппинга появились образ птицы Хумо, проекции, воплощающие суть и дух видов спорта, соревнования по которым будут проводиться на арене. Выступили спортивная молодежь и дети. Состоялся товарищеский матч между молодыми хоккеистами Узбекистана и профессионалами мирового уровня.

В церемонии открытия приняли участие президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, всемирно известные спортсмены и артисты.