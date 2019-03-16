Мирзиёев распорядился выдать звездам российского хоккея квартиры в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение хокиму (главе администрации) Ташкента выдать квартиры звездам российского хоккея, которые будут помогать развивать этот вид спорта в республике. Об этом глава государства сообщил в пятницу, 15 марта, на церемонии открытия ледового комплекса Humo Arena, сообщает Кun.uz.

По словам главы государства, перед церемонией он встретился с легендами российского хоккея, которые обещали помочь Узбекистану в развитии хоккея.

«Я сказал хокиму (Ташкента – прим.), чтобы он выдал им квартиры. Когда они будут к нам приезжать, они должны чувствовать себя не как в гостях, а как дома», – сказал президент. Шавкат Мирзиёев не назвал конкретные фамилии.

В церемонии открытия приняли участие олимпийская чемпионка Татьяна Навка, представившая свое шоу на льду «Щелкунчик». На арене также прошел символический матч команды юных узбекских хоккеистов, которые сыграли против ветеранов хоккейного клуба «Бинокор» и легенд российского хоккея Александра Якушева, Виталия Прохорова, Алексея Жамнова, Павла Буре и Валерия Каменского.

Строительство многофункционального ледового комплекса Humo Arena началось в феврале 2017 года. Главная арена вмещает 12,5 тыс. зрителей и будет использована для хоккейных матчей. Зал имеет возможность изменять расстановку кресел в зависимости от проводимого спортивного мероприятия. На основной арене также предусмотрено проведения матчей по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, соревнований по боксу, таэквондо, по шорт-треку, фигурному катанию и керлингу, а также концертов. Вместимость в формате концертного зала – 10 тыс. зрителей.