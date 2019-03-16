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  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Российская фигуристка Татьяна Навка примерила узбекский халат в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Оимпийская чемпионка России по фигурному Татьяна Навка 15 марта приехала в Ташкент, чтобы посетить открытие первого многофункционального современного ледового комплекса «Humo Arena».

Фотографиями со своей прогулки в Ташкенте фигуристка поделилась в соцсетях.

Во время пресс-конференции перед церемонией открытия ледового дворца Татьяне сделали подарок. В соцсети Татьяна похвасталась необычным халатом. Она его примерила прямо на открытии ледового комплекса.

«Во время пресс-конференции меня ждал приятный сюрприз, мне подарили вот такой вот очень красивый и колоритный узбекский халат!» — написала спортсменка.

«К лицу — идёт», «Как здорово! Очень рады, что вы приехали на открытие», «Цвета хоть и спокойные, но смотрится очень ярко!», «Это наверняка произведение ручной работы. Добрый подарок из солнечного Узбекистана», «Очень вам идёт. Как мне известно, это дорогая ткань», — прокомментировали пост подписчики.

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