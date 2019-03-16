Российская фигуристка Татьяна Навка примерила узбекский халат в Ташкенте

- Узбекистан, общество
- 11:55, 16 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - Оимпийская чемпионка России по фигурному Татьяна Навка 15 марта приехала в Ташкент, чтобы посетить открытие первого многофункционального современного ледового комплекса «Humo Arena».
Фотографиями со своей прогулки в Ташкенте фигуристка поделилась в соцсетях.
Во время пресс-конференции перед церемонией открытия ледового дворца Татьяне сделали подарок. В соцсети Татьяна похвасталась необычным халатом. Она его примерила прямо на открытии ледового комплекса.
«Во время пресс-конференции меня ждал приятный сюрприз, мне подарили вот такой вот очень красивый и колоритный узбекский халат!» — написала спортсменка.
«К лицу — идёт», «Как здорово! Очень рады, что вы приехали на открытие», «Цвета хоть и спокойные, но смотрится очень ярко!», «Это наверняка произведение ручной работы. Добрый подарок из солнечного Узбекистана», «Очень вам идёт. Как мне известно, это дорогая ткань», — прокомментировали пост подписчики.