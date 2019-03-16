В Астане взорвалось здание, есть пострадавшие

CA-NEWS (KZ) - В двухэтажном здании в Астане, в котором занимаются реализацией молочных продуктов, вечером 15 марта раздался взрыв. Трое пострадавших, один погибший сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

- 15 марта в 17:06 на пульт "101" ДЧС Астана поступило сообщение о взрыве газового баллона в двухэтажном здании ТОО "МолПродуктсервис" по шоссе Алаша. По прибытию первого пожарного расчета в 17:14, было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажом на предварительной площади 300 кв.м. Пострадали трое человек, доставлены в больницу. На место происшествия привлечены 22 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Астаны, - говорится в сообщении.

После продолжительных поисков спасатели обнаружили под завалами здания тело четвёртого пострадавшего, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

"16 марта в 1.18 спасатели обнаружили под завалами труп женщины", – сообщил официальный представитель ведомства Нурсултан Нурахметов.