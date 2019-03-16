Узбекистан вступит в Международную федерацию хоккея в этом году

CA-NEWS (UZ) - Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров сообщил, что в этом году страна вступит в Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

«Сейчас Узбекистан является кандидатом на вступление в ИИХФ, но уже в мае мы планируем войти в состав Международной федерации хоккея», — цитирует Гафурова Чемпионат.

Ранее стало известно, что уже в этом году команда из Узбекистана появится в ВХЛ, а к 2022 году может начать выступление в КХЛ.