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  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан вступит в Международную федерацию хоккея в этом году

CA-NEWS (UZ) -  Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров сообщил, что в этом году страна вступит в Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

«Сейчас Узбекистан является кандидатом на вступление в ИИХФ, но уже в мае мы планируем войти в состав Международной федерации хоккея», — цитирует Гафурова Чемпионат.

Ранее стало известно, что уже в этом году команда из Узбекистана появится в ВХЛ, а к 2022 году может начать выступление в КХЛ.

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