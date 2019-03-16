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  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В КХЛ появится клуб из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Континентальная хоккейная лига может пополниться новый участником – клубом из Узбекистана. Это может произойти после Олимпийских игр 2022 года. Для начала она дебютирует в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщил вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, передают vesti.ru.

"Пока у нас в планах создание в Узбекистане команды ВХЛ, которая присоединится к лиге уже в следующем сезоне, — цитирует Прохорова Чемпионат.Com. – Клуб необходимо набраться опыта, а уже позже – после пекинской Олимпиады, он может стать участником КХЛ".

"У нас есть стратегия развития, и теоретически в средне-азиатском дивизионе могут играть "Куньлунь", "Барыс", корейские, японские и китайские команды, а также команды с нашего Дальнего Востока".

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