В КХЛ появится клуб из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Континентальная хоккейная лига может пополниться новый участником – клубом из Узбекистана. Это может произойти после Олимпийских игр 2022 года. Для начала она дебютирует в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщил вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, передают vesti.ru.



"Пока у нас в планах создание в Узбекистане команды ВХЛ, которая присоединится к лиге уже в следующем сезоне, — цитирует Прохорова Чемпионат.Com. – Клуб необходимо набраться опыта, а уже позже – после пекинской Олимпиады, он может стать участником КХЛ".

"У нас есть стратегия развития, и теоретически в средне-азиатском дивизионе могут играть "Куньлунь", "Барыс", корейские, японские и китайские команды, а также команды с нашего Дальнего Востока".