В Андижане предприниматель разделся догола, протестуя против сноса его будки

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане протесты граждан против произвола местных властей приобретают всё новые формы. В Андижанской области предприниматель разделся догола и лёг на землю, таким образом, выражая протест против сноса его крохотной лавки по приёму платежей за мобильные и коммунальные услуги.



Как сообщается в соцсетях, предприниматель из города Асака в Андижанской области, со словами, сказанными в адрес хокима города Хурсандбека Юлдашева: «Если ты хочешь снести мою будку и оставить меня "голым", тогда я здесь сам могу раздеться перед всеми!»

Таким образом, андижанский предприниматель продемонстрировал главе города своё недовольство. Фотографии с голым мужчиной на земле распространились в соцсетях.

Сообщается, что 12 марта, глава администрации города потребовал сноса точки "Пайнет" на улице Наджмиддина Кубро в Асаке, принадлежащей раздевшемуся предпринимателю.