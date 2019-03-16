В Душанбе началось строительство нового стадиона на 30 тысяч мест

CA-NEWS (TJ) - Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и мэру Душанбе Рустаму Эмомали 15 марта презентовали проект строительства нового стадиона на 30 тысяч посадочных мест. Официальный старт строительству был дан накануне, 15 марта, сообщает Азия Плюс.



Этот объект будет построен на площади более 9 гектаров, где будут созданы современные условия для проведения различных спортивных и культурных мероприятий.

Площадь футбольного поля на этом современном стадионе составит 105 на 68 метров.

В ходе представления проекта было отмечено, что на его территории запланировано создание вспомогательных помещений, а также стоянки для машин. Стадион будет состоять из четырех трибун, которые разместятся на двух ярусах.

На первом открытом этаже под восточной и западной трибунами стадиона запланировано строительство раздевалки для спортсменов и судей, душевых и медпункта. Также здесь будут построены тренировочные залы и кафе.

Для гостей запланировано строительство отдельных кабинетов в общей сложности на 448 мест, площадки для гуляний на высоте более 9 метров и др.

На западной трибуне стадиона будут созданы посадочные и зрительные места для высокопоставленных гостей на высоте более 18 метров. Каждая трибуна и часть стадиона будет иметь отдельные входы.

Следует отметить, только за последние два года в Душанбе были построены и сданы более 170 спортивных площадок.