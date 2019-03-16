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  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан посетит король Бахрейна

CA-NEWS (TM) -  17-19 марта Туркменистан посетит король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль-Халиф, сообщает сайт centralasia.news.

В ходе встречи с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым будут обсуждены вопросы развития сотрудничества и активизации политических, торгово-экономических, транспортных, энергетических и культурно-гуманитарных связей между странами.

Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны более 20 документов.

Напомним, что в конце февраля Туркменистан посетила делегация бахрейнской компании Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC). Как сообщалось, в ходе переговоров были обсуждены некоторые совместные нефтегазовые и газохимические проекты в Туркменистане и вопросы развития дальнейших направлений сотрудничества.

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