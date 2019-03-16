Граждан Казахстана среди пострадавших в Новой Зеландии нет
CA-NEWS (KZ) - В списке погибших и пострадавших от террористического акта в Новой Зеландии граждан Казахстана нет, сообщает пресс-служба МИД РК.
Как рассказали в ведомстве, по предварительным данным, казахстанцы при атаке мечети не пострадали. Дипломаты находятся на постоянной связи с местными властями, отслеживая ситуацию.
Полный список погибших и пострадавших еще не опубликован.
Преступники открыли стрельбу 15 марта в двух мечетях в Новой Зеландии. Погибло 49 человек.