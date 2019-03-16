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  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждан Казахстана среди пострадавших в Новой Зеландии нет

CA-NEWS (KZ) -  В списке погибших и пострадавших от террористического акта в Новой Зеландии граждан Казахстана нет, сообщает пресс-служба МИД РК.

Как рассказали в ведомстве, по предварительным данным, казахстанцы при атаке мечети не пострадали. Дипломаты находятся на постоянной связи с местными властями, отслеживая ситуацию.

Полный список погибших и пострадавших еще не опубликован.

Преступники открыли стрельбу 15 марта в двух мечетях в Новой Зеландии. Погибло 49 человек.

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