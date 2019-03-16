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  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Туркменистана задержаны при попытке вывоза цветных металлов в Узбекистан

CA-NEWS (TM) -  На таможенном пункте туркмено-узбекской границы в Кёнеургенчском этрапе Дашогузского велаята туркменские пограничники задержали 8 грузовых автомобилей, перевозивших цветные металлы.

Владельцы грузовых автомобилей являются гражданами Туркменистана, из них шестеро этнические казахи, двое туркмены. Все они в данное время содержатся в изоляторе полицейского отделения Кёнеургенчского этрапа. Задержание произошло 5 марта. Они обвиняются в незаконной торговле цветными металлами. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в Туркменистане.

По его словам, задержанные занимались торговлей и собирались перейти туркмено-узбекский пограничный пункт и далее через узбекский город Ходжейли проехать в Казахстан.

«Все товары, загруженные в автомашины, были задекларированы, они имели с собой декларации», - сообщил корреспондент Азатлыка.

«Шестеро этнических казахов и два туркмена, все граждане Туркменистана, жители города Туркменбаши, не смогли получить визы в Казахстан и решили поехать в Казахстан через Узбекистан», рассказал корреспондент.

По его данным, задержанные туркменистанцы собирались провезти задекларированные изделия из цветных металлов в Казахстан, обменять их бартерным способом на продовольственные и другие товары, после чего вернуться в Туркменистан.

«Среди груза были медные миски, чаши, кувшины и тому подобные, кроме того, они везли алюминиевую посуду, 40 литровые казаны, 20 литровые алюминиевые канистры. Несмотря на то, что все товары были указаны в декларациях, их задержали», - сообщает корреспондент Азатлыка.

Владельцы автомашин и водители, подававшие декларацию, на данный момент, вот уже 9 дней находятся в изоляторе временного содержания отдела полиции Кёнеургенчского этрапа. Они обвиняются в попытке вывоза цветных металлов контрабандным путём.

По словам корреспондента Азатлыка, туркменистанцам, проживающим в приграничных с Казахстаном регионах, разрешается на короткий срок переходить туркмено-казахскую границу. Но грузовым автомобилям, следующим в Казахстан с целью торговли, проезд запрещён.

Он также отметил, что все изделия из цветных металлов, изъятые у задержанных, были в употреблении.

«Также среди груза были лошадиные сёдла, подседельники, войлоки, кроме того, в каждой машине было по 100 зимних дынь», - добавил корреспондент.

СМИ Туркменистана не сообщили о задержании граждан Туркменистана на туркмено-узбекской границе.

Корреспондент Радио Азатлык 13 марта связался с близкими задержанных граждан, проживающих в Туркменбашинском этрапе, которые подтвердили, что они все ещё находятся под стражей.

Протяженность пограничной линии Туркменистана с Казахстаном составляет 413 километров, с Узбекистаном - 1793 километров.

12 марта состоялось очередное заседание узбекско-туркменской межправительственной комиссия по вопросам делимитации и демаркации государственных границ.

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