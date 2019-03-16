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  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сотни студентов не появляются в одном из университетов Токио

CA-NEWS (CA) -  Расположенный в Токио университет заявляет, что около 700 иностранных студентов прекратили учебу или не появляются в этом академическом году, передает NHK.

Токийский университет социального обеспечения заявляет, что студенты из Вьетнама, Непала и других стран покинули его, либо потеряли контакт с университетом с апреля прошлого года.

Многие из 5 тысяч иностранных студентов университета обладают визами, позволяющими им учиться в Японии в качестве исследователей.

Министерство юстиции и министерство образования Японии планируют начать расследование в этом университете.

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