Сотни студентов не появляются в одном из университетов Токио

CA-NEWS (CA) - Расположенный в Токио университет заявляет, что около 700 иностранных студентов прекратили учебу или не появляются в этом академическом году, передает NHK.

Токийский университет социального обеспечения заявляет, что студенты из Вьетнама, Непала и других стран покинули его, либо потеряли контакт с университетом с апреля прошлого года.

Многие из 5 тысяч иностранных студентов университета обладают визами, позволяющими им учиться в Японии в качестве исследователей.

Министерство юстиции и министерство образования Японии планируют начать расследование в этом университете.