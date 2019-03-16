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  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр обороны Монголии завершил официальный визит в Турцию

CA-NEWS (MNG) -  13-15 марта в Турции проходил официальный визит министра обороны Монголии Н.Энхболда, которого встретил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Монголия Сейчас.

Официальный визит главы минобороны Монголии в Турцию является одним из крупнейших визитов, совершённых спустя много лет.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи по вопросам отношений и сотрудничества двух стран в оборонной области.

Монгольская делегация во главе с министром Н.Энхболдом ознакомилась с деятельностью машиностроительной химико-промышленной корпорации города Анкара. Министр обороны Монголии встретился с 22 курсантами Высшей академии сухопутных войск г. Анкара и возложил венки памятнику Великого Чингис Хана.



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