Министр обороны Монголии завершил официальный визит в Турцию

CA-NEWS (MNG) - 13-15 марта в Турции проходил официальный визит министра обороны Монголии Н.Энхболда, которого встретил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Монголия Сейчас.

Официальный визит главы минобороны Монголии в Турцию является одним из крупнейших визитов, совершённых спустя много лет.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи по вопросам отношений и сотрудничества двух стран в оборонной области.

Монгольская делегация во главе с министром Н.Энхболдом ознакомилась с деятельностью машиностроительной химико-промышленной корпорации города Анкара. Министр обороны Монголии встретился с 22 курсантами Высшей академии сухопутных войск г. Анкара и возложил венки памятнику Великого Чингис Хана.





