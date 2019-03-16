«МТС-Туркменистан» продолжает распродавать имущество

CA-NEWS (TM) - Сотовый оператор мобильной связи «МТС-Туркменистан» распродает бывшую в употреблении офисную мебель. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте компании.

Напомним, что в течение 2018 года МТС продавал б/у кондиционеры и трансформаторные подстанции.

Как передает Хроники Туркменистана, оператор сотовой связи «МТС-Туркменистан» приостановил свою деятельность в конце сентября 2017 года. Туркменистан отказался продлевать лицензию на использование частот. На момент закрытия у оператора насчитывалось 1,7 млн абонентов.

В июле 2018 года МТС обратился в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) с иском к Туркменистану. Свои убытки оператор оценил в $750 млн. В ответ, представитель туркменской стороны обвинил МТС в психологическом давлении.

В январе 2019 года сообщалось, что российская компания демонтирует оборудование и базовые станции в Ашхабаде и окончательно уходит из Туркменистана.