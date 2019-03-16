Д.Трамп впервые применил право вето, чтобы сохранить режим ЧП

CA-NEWS (CA) - Дональд Трамп впервые за два года президентства наложил вето на резолюцию конгресса США об отмене его указа о чрезвычайном положении. Президенту пришлось использовать режим ЧП, чтобы выделить миллиарды долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает BBC.

Вето на решение конгресса Трамп наложил в прямом эфире, документ он подписывал в Овальном кабинете Белого дома в окружении вице-президента Майка Пенса, министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, генпрокурора Уильяма Барра, а также родителей, чьи дети погибли от рук нелегальных мигрантов.

"У конгресса есть свобода принять резолюцию, мой долг - наложить на нее вето. И я очень горд сделать это", - сказал Трамп.

Под аплодисменты собравшихся он подписал документ. Решение конгресса США Трамп назвал "опасным" и "ставящим под угрозу жизни американцев".

Сенат США накануне поддержал резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой, в конце февраля за это проголосовала Палата представителей конгресса США.

"Никогда не был так горд стоять у вашего стола, как сегодня, - сказал вице-президент Пенс. - У нас кризис на южной границе. Наркотрафик, торговля людьми. Передозировка наркотиками - главная причина смерти американцев младше 55 лет. Спасибо, что сдержали слово".

Генпрокурор Барр напомнил, что право президента вводить ЧП закреплено в законе. Чрезвычайное положение президент Трамп ввел 15 февраля, чтобы взять из бюджета минобороны деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, Трамп запрашивал у конгресса 5,7 млрд долларов на возведение стены, но Палата представителей США, которая по итогам выборов 6 ноября 2018 года перешла под контроль демократов, деньги выделять отказалась. Президент же не стал подписывать бюджет, не предполагавший средств на пограничное заграждение.

22 декабря 2018 года конфликт Трампа с конгрессом вылился в частичное прекращение работы правительства ("шатдаун") - в условиях не принятого бюджета у госорганов кончилось финансирование.

"Шатдаун" продлился 35 дней и стал самым долгим в истории США. 800 тысяч госслужащих либо ушли в неоплачиваемый отпуск, либо работали бесплатно.

25 января Трамп прекратил "шатдаун", дав конгрессу три недели на принятие бюджета, в который входило бы строительство стены. В противном случае он обещал ввести режим ЧП и взять деньги у минобороны, как это ему позволяет закон.

Конгресс денег не дал, и 15 февраля Трамп сдержал обещание. В ответ сначала Палата представителей, а затем и Сенат США приняли резолюцию об отмене режима ЧП. Трамп сразу пообещал наложить на нее вето - в пятницу, 15 марта он так и сделал.