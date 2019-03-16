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  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Найроби завершилась 4-я сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде

CA-NEWS (CA) -  Участники 4-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая завершила работу в столице Кении Найроби, заложили основу новой модели развития с учетом сохранения истощающихся ресурсов планеты. Они договорились использовать инновации, а также перейти на устойчивые формы производства и потребления. Об этом сообщают 15 марта из Программы ООН по окружающей среде, говорится на официальном сайте организации.

По итогам пятидневной встречи министры из 179 стран мира приняли декларацию, в которой говорится о необходимости вводить новые модели развития. Авторы документа выразили глубокую обеспокоенность по поводу загрязнения планеты, стремительного потепления и истощения ресурсов.

«Мы подтверждаем, что искоренение нищеты, отказ от неустойчивых моделей производства и потребления, а также защита природных ресурсов и эффективное управление ими […] – важная составная часть процесса устойчивого развития», – говорится в декларации. Делегаты форума также заявили о решимости до 2030 года существенно снизить использование одноразовой пластиковой продукции.

Ассамблея ООН по окружающей среде – это крупнейший в мире орган, занимающийся вопросами экологии. Она собирается раз в два года. На четвертую сессию, которая открылась в Найроби в понедельник, съехалось в два раза больше делегатов, чем в прошлый раз – более 4700 человек. В их числе – главы государств и правительств, министры, бизнес-лидеры, высокопоставленные сотрудники ООН и представители гражданского общества.

Для более эффективного решения экологических проблем участники форума договорились улучшить систему сбора и анализа данных на международном уровне, а к 2025 году разработать глобальную стратегию по сбору показателей состояния окружающей среды.

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