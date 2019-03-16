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  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан экспортирует в Пакистан 12 тракторов «Беларусь» таджикской сборки

CA-NEWS (TJ) -  Таджикско-белорусское ЗАО «Агротехсервис» планирует экспортировать 12 единиц тракторов марки Belarus-512 в Пакистан, сообщила "Авеста".

Как сообщили «Авеста» в министерстве промышленности и новых технологии страны, соответствующее соглашение подписано с пакистанской компанией PAK FOODS.

По данным источника, в настоящее время проводятся подготовительные работы для экспорта данного количества тракторов в Пакистан.

В Минпроме также сообщили, что на производственной базе «Агротехсервис» планируется наладить сборку тракторов марки Belarus-982.1 и Belarus-982.2 и тем самым обеспечить дехканские хозяйства Таджикистана современной сельхозтехникой.

Совместное предприятие Белоруссии и Таджикистана в Гиссаре планирует продолжить поставки различных моделей тракторов в Узбекистан, в Афганистан и Пакистан.

Строительство таджикско-белорусского предприятия по сборке тракторов и другой сельхозтехники стартовало в 2016 году. Первая очередь производства была сдана в эксплуатацию 16 мая 2018 года. Вторая линия предприятия была запущена в конце сентября.

С начала 2018 года на предприятии было собрано 106 единиц сельхозтехники, в том числе 84 трактора Belarus-82.1, 10 тракторов Belarus-80Х, 10 прицепных тракторов Belarus-512.

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