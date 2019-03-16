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  16 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мигранту из Таджикистана прострелили ягодицы в московском кафе

CA-NEWS (TJ) -  Мигрант из Азербаджана прострелил ягодицы гражданину Таджикистана после конфликта в кафе на юго-востоке Москвы. Об этом 16 марта «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника редакции, участниками конфликта были выходцы из Таджикистана и Азербайджана. Причиной стала девушка: мужчины не могли определиться, кто из них будет с ней танцевать. После того как оба посетителя вышли на улицу, уроженец Азербайджана достал оружие и прострелил обидчику ягодицы.

Пуля прошла навылет, потерпевший был доставлен в больницу. Стрелявший в него скрылся с места происшествия, в настоящий момент его разыскивают сотрудники полиции.

17 февраля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка работников автомойки из Узбекистана, во время которой зарезали двоих человек.

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