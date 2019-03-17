Премьер-министр Казахстана дал ряд поручений по застройке Туркестана

CA-NEWS (KZ) - По поручению главы государства премьер-министр РК Аскар Мамин прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область для ознакомления с ходом строительства города Туркестана, передает Kazakhstan Today.

В рамках рабочей поездки премьер-министр посетил ряд строящихся объектов, а также ознакомился с планами работ на местах возведения новых зданий в областном центре. Он осмотрел строительные площадки объектов областного акимата, здания управлений и департаментов в административно-деловом центре Туркестана.

Кроме того, А. Мамин осмотрел ход строительства медиацентра, конгресс-холла, спортивного комплекса. Здесь уже начаты работы по закладке фундамента зданий. Представленные объекты отличаются значительной функциональностью, вместимостью и отвечают современным стандартам архитектурного искусства.

Завершив осмотр возводимых административных объектов, А. Мамин подчеркнул, что для своевременного исполнения поручений президента созданы все условия, и поручил усилить строительные работы, при необходимости, привлечь дополнительно строителей.

Во время посещения микрорайона "Туркестан - жана кала" А. Мамин ознакомился с началом строительства жилья в рамках госпрограммы "Нурлы жер". Проект будет реализован поэтапно: в 2019 году будут сданы 44 дома, в 2020 году - 52. В целом 2977 квартиры будут доступны по программе 7-20-25, а также по новой программе кредитного жилья, планируемой акиматом области, в том числе для решения жилищных вопросов многодетных семей. Премьер-министр обозначил необходимость изучения перспектив расширения объемов строительства жилья и внедрения современных технологий для обеспечения комфортного проживания.

Премьер-министр также осмотрел площадки, где будут реализованы проекты социальной инфраструктуры, в том числе в сфере образования и науки. Во время объезда осмотрены площадки строительства Дворца школьников, областной научно-универсальной библиотеки.

Особое внимание уделено вопросам развития города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. В целях ознакомления с проводимой работой А. Мамин совершил обход историко-культурного центра города. Посещены площадки строительства музея Ходжа Ахмеда Яссауи, визит-центра историко-культурного заповедника "Азрет Султан", центра "Улы дала ели". Кроме того, премьер-министру презентовали концептуальный генеральный план благоустройства городища Туркестан.

В ходе рабочей поездки премьер-министр также ознакомился с планами работ по созданию туристической инфраструктуры и поручил ускорить строительные работы. В Туркестане для развития туризма, в том числе внутреннего, планируется строительство музыкального фонтана, амфитеатра, городского парка культуры и отдыха с аттракционами.

А. Мамин с рабочей поездкой также посетит Шымкент, где осмотрит объекты промышленной и социальной инфраструктуры прежних и строящихся районов. По итогам объезда окраин города премьер-министр проведет совещание по перспективам дальнейшего развития города и реализации Комплексного плана застройки до 2023 года.