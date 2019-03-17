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  17 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокурор Туркменистана выявил нарушения при уходе за деревьями

CA-NEWS (TM) -  На заседании Кабмина 15 марта генеральный прокурор Туркменистана Батыр Атдаев доложил президенту о выявлении ряда правонарушений при осуществлении ухода за имеющимися зелеными насаждениямиЮ сообщает госинформагентство ТДХ.

Гурбангулы Бердымухамедов адресовал генеральному прокурору поручения по контролю за исполнением действующего национального законодательства по реализации озеленительной стратегии.

Как сообщала «Хроника Туркменистана», в феврале работникам лесного хозяйства ЗАО «Nebitgazhyzmat» задержали зарплату в связи с проверками ранее высаженных деревьев. Люди опасались, что за не прижившиеся деревья с них вычтут часть зарплаты.

Напомним, что на 21 марта в Туркменистане намечен всенародный озеленительный субботник (ёвар). В целом по всей стране будет высажено 3 миллиона саженцев. Особое внимание в этом году президент уделяет тутовым деревьям.

15 марта стало известно, что саженцы тутовника будут посажены на 12 гектарах предгорной долины Ахала при участии работников различных предприятий и учреждений. В феврале Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что во время субботника будут высажены тутовые деревья вдоль Каракум-реки и вокруг других водохранилищ и еще 60 тысяч саженцев этого же дерева – в Дашогузском велаяте.

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