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  17 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Прошёл второй тур переговоров делегаций Таджикистана и Кыргызстана по границе

CA-NEWS (TJ) -  Накануне, 16 марта, начался второй тур переговоров между делегациями Таджикистана и Кыргызстана, сообщил «АП» источник в администрации города Исфара.

По словам источника, делегацию, в которую вошли министры и руководители областей двух сторон, возглавляют заместители премьер-министров.

«В таджикскую делегацию под руководством вице-премьера Азима Иброхима вошли командующий ПВ ГКНБ Раджабали Рахмонали, министр транспорта Худоёр Худоёрзода, министр внутренних дел Рамазон Рахимзода, председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и др.», - сообщил источник.

Между тем, кыргызские СМИ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Государственной пограничной службы КР сообщают, что переговоры проходят в местности под названием «Дача» на территории Кыргызстана.

По сообщению пресс-службы пограничной службы КР, делегацию Кыргызстана, в которую вошли глава ГПС, замминистра МВД, министр транспорта и дорог, а также заместитель Генпрокурора-военный прокурор и полномочный представитель правительства по Баткенской области, возглавляет вице – премьер Жениш Разаков.

По словам жителей, дорогу в Ворух не открыли, но ситуация стабильная, скопления людей нет на границе.

«Силовики и представители мэрии проводят разъяснительные работы. Не наблюдается скопление жителей с двух сторон. Мы надеемся на хорошие результаты переговоров», - сообщили жители Воруха.

По сообщению кыргызских СМИ, остаётся закрытой также дорога Ош-Исфана Кыргызстана.

Напомним, ранее в Баткенской области Кыргызстана прошла первая встреча делегаций двух стран. Стороны договорились создать двустороннюю оперативно-следственную группу для проведения объективного расследования случившегося инцидента на таджикско-киргизской границе.

Кроме того стороны договорились создать круглосуточные патрульные группы из числа сотрудников органов внутренних дел двух стран по обеспечению общественной безопасности и усилению охраны госграницы.

С начала конфликта - 13 марта, двое граждан Таджикистана погибли, около 30 получили ранения в результате столкновений с гражданами и пограничниками соседнего Кыргызстана.

По данным СМИ соседнего государства, есть раненные и с кыргызской стороны, которым уже оказана медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

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