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  17 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В соцсетях появились фото новой формы ДПС Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В социальных сетях появились первые фото новой формы сотрудников ДПС, сообщают местные СМИ.

На фото видно, что форма кардинально поменяла свой цвет, из зеленого в почти-чёрный.

Напомним, в начале этого года замминистра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев заявлял, что МВД Узбекистана в течение ближайших месяцев официально представит общественности образцы новой формы для своих сотрудников.

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