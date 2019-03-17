В соцсетях появились фото новой формы ДПС Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях появились первые фото новой формы сотрудников ДПС, сообщают местные СМИ.



На фото видно, что форма кардинально поменяла свой цвет, из зеленого в почти-чёрный.

Напомним, в начале этого года замминистра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев заявлял, что МВД Узбекистана в течение ближайших месяцев официально представит общественности образцы новой формы для своих сотрудников.