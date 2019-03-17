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  17 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Компания Coca-Cola признала ежегодное использование 3 млн тонн пластика

CA-NEWS (CA) -  Компания Coca-Cola впервые признала, что она ежегодно использует 3 млн тонн пластиковой упаковки, что представляет собой эквивалент 108 млрд поллитровых пластиковых бутылок, передает NHK.

Эти данные были опубликованы в докладе, который был совместно составлен одним британским фондом по вопросам охраны окружающей среды и Программой ООН по окружающей среде. Этот документ основан на данных, предоставленных ведущими европейскими и американскими компаниями по производству напитков и продовольствия.

В этом докладе говорится также, что крупнейшей в мире производитель продуктов питания компания Nestle ежегодно использует в своем производстве 1 млн 700 тыс. тонн пластика.

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