В Таджикистане в честь Навруза состоялся массовый забег

CA-NEWS (TJ) - Десятки тысяч человек приняли участие в национальном забеге в честь праздника Навруз, который прошел в субботу, 16 марта во всех городах и районах Таджикистана.

Спортивный забег также прошел в городе Душанбе по инициативе Национального олимпийского комитета и Комитета по дела молодежи и спорта республики, сообщает Авеста.

Также сегодня в таджикской столице был проведен веломарафон, стартовавший в 8 часов утра с махали Чорбог и до столичного комплекса «Наврузгох».

По этому же маршруту (махалля Чорбог – Наврузгох) пробежались и участники забега, в котором приняли участие все желающие.

Веломарафон и бег в городе Душанбе, а также забег, прошедший в городах и районах страны были посвящены международному празднику Навруз.