ВОЗ призывает усилить контроль за ориентированной на детей рекламой в Интернете

CA-NEWS (CA) - В последнее время рекламная индустрия использует весьма агрессивные приемы в отношении детей и подростков, воздействуя на них через социальные сети и трудно поддающиеся контролю мобильные устройства. Во всемирной организации здравоохранения призывают усилить надзор за сферой маркетинга в сети Интернет алкоголя, табачных изделий и нездоровых продуктов питания, в особенности с высоким содержанием соли, сахара и жира, говорится на официальном сайте ООН.

В 2010 году были приняты рекомендации ВОЗ по ориентированной на детей рекламе. Однако подрастающее поколение по-прежнему подвергается воздействию онлайновых механизмов маркетинга нездоровых пищевых продуктов, табачных изделий и алкогольной продукции. А между тем, курение, пристрастие к алкоголю и неправильное питание ведут к развитию серьезных заболеваний, в том числе к ожирению. В этой связи в ВОЗ считают, что государства должны более внимательно отслеживать онлайн рекламу.

Сегодня дети проводят в интернете, в том числе в социальных сетях, все больше времени, и потому они все в большей мере подвержены воздействию цифрового маркетинга. Однако пока проведено слишком мало исследований, которые давали бы представление о поведении детей в цифровом пространстве и его влиянии на их предпочтения.

Авторы доклада призывают в кратчайшие сроки выработать и начать применять специальные инструменты для мониторинга воздействия цифрового маркетинга на детей.