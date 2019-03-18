Генпрокуратура сообщила о прекращении уголовного дела в отношении экс-супруги кузена Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) - Уголовное дело в отношении бывшей супруги двоюродного брата президента Шавката Мирзиёева прекращено. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики, сообщает centralasain.org.



Уголовное дело в отношении 44-летней Наргизы Джумаевой, работавшей главным бухгалтером в хлопкоочистительном комбинате в Зарбдарском районе Джизакской области, прекращено на основании пункта 1 части 5 статьи 84 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана.

Согласно данной статьи УПК республики, основанием для прекращения уголовного дела без решения вопроса о виновности может служить «если обвиняемый согласен возместить причиненный им материальный ущерб».

Напомним, что на прошлой неделе сообщалось о том, что Наргиза Джумаева была арестована 9 марта. Джумаеву обвинили в том, что, будучи бухгалтером хлопкоочистительной фабрики, «она перевела в общей сложности лишние 35 миллионов сумов (4 тысячи долларов США) 79 фермерским хозяйствам за урожай хлопка 2018 года», в связи с чем в отношении нее было возбуждено уголовное дело по пункту 3 «а» 167-статьи («Незаконное присвоение, растрата или хищение») УК республики.

11 марта местный суд освободил женщину под подписку о невыезде из области.

Отметим, что Наргиза Джумаева является бывшей супругой кузена президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, 52-летнего Аббоса Мирзиёева, с которым она развелась в 2013 году.

Проживающий ныне в Канаде узбекский журналист Улугбек Хайдаров, изучивший дело Джумаевой, ссылаясь на утверждения самой женщины, говорил, что Наргиза «подала на бывшего мужа в суд на алименты и поэтому подвергается давлению» с его стороны.

– Аббос Мирзиёев приходится двоюродным братом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, он сын его дяди Асрора. В 2013 году Аббос развелся со своей женой Наргизой Джумаевой. У них четверо детей и все они остались на попечении матери. Несмотря на то, что они развелись шесть лет назад, Аббос не платит алименты для своих детей. За месяц до этого, Джумаева подала в суд на взыскание алиментов, и этим вызвала гнев у бывшего мужа, – говорил Улугбек Хайдаров.

7 февраля этого года районный суд по гражданским делам удовлетворил иск Джумаевой и назначил Аббосу Мирзиёеву выплатить алименты на четверых детей.

Улугбек Хайдаров утверждал, что руководитель компании «Нефть-таъминот сервис» в Джизакской области Аббос Мирзиёев, таким образом, «мстит неблагодарной жене».

– Как сказала Наргиза, Аббос поскандалил с ней после того, как она потребовала у него алименты. Он позвал своего старшего сына и сказал ему: «Твоя мать требует с меня алименты, я покажу, откуда дует ветер!», – рассказывал Улугбек Хайдаров.

Он также сообщал, что после вынесения судом решения о взыскании алиментов, хлопкоочистительный завод, где работает Наргиза Джумаева, подвергся проверке со стороны следователей прокуратуры.