В Ташобласти возбуждено уголовное дело в отношении десятиклассника, убившего ученика из своей школы

CA-NEWS (UZ) - Десятиклассник 6-й школы в городе Чирчик Ташкентской области 12 марта убил девятиклассника из своей школы. По словам очевидцев, во время разборки со старшеклассником девятиклассник получил внезапный удар в шею, упал на землю и умер.

Девятиклассник 6-й общеобразовательной школы в центре города Чирчика Х.Т. умер в результате конфликта, произошедшего 12 марта на территории школы. Об этом сообщила одна из учительниц этой школы.

– Умерший девятиклассник побил мальчика по имени А., который жил с ним в одной махалле. В свою очередь, побитый мальчик позвал на разборки знакомого О.С, который учился в десятом классе. Разборки между подростками начались во время третьего урока. Учителя на уроке не было, ученики были предоставлены сами себе. Потом на перемене девятиклассник и десятиклассник вышли во двор школы, чтобы продолжить свои разборки. О.С. занимался спортом, он очень сильный мальчик. Во время разборки он нанес сильный удар по шее Х.Т., который скончался на месте, – говорит одна из учительниц 6-й школы.

По ее словам, прибывшие в школу врачи «скорой» констатировали смерть девятиклассника.

– Во дворе школы поднялись крики и шум. Все учителя выбежали из школы. Лежавшего на земле девятиклассника отнесли в медпункт. Несмотря на все старания, никто не смог привести его в себя. Прибывшие в школу врачи «скорой помощи» сказали, что мальчик уже давно мертв, – говорит учительница чирчикской школы.

В правоохранительных органах города Чирчик подтвердили случившееся в городской школе.

– Тело умершего школьника отправили на экспертизу, по результатам которой стало известно, что во время удара у него оторвался позвонок. Нанесший ему смертельный удар десятиклассник взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по 97-й статье Уголовного кодекса. Если суд приговорит мальчика к тюремному сроку, то он будет отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних, – сообщил сотрудник правоохранительных органов.

В сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана говорится, что девятиклассник 6-й школы в Чирчике Х.Т. скончался в результате «закрытой черепно-мозговой травмы».

Следствие по делу ведет прокуратура Ташкентской области.