Мать погибшего в теракте в Таджикистане велотуриста требует моральную компенсацию

CA-NEWS (TJ) - Гражданка США, сын которой летом прошлого года погиб в результате нападения на велотуристов на трассе Дангара-Душанбе, заявила, что намерена добиваться от властей Таджикистана моральной компенсации, передает centralasian.org.

Джеа Сантоваско обвиняет правоохранительные органы Таджикистана в том, что они не сумели предотвратить теракт.

62-летняя Джеа Сантоваско живет в штате Ню-Джерси. Она мать Джея Остина, одного из погибших в результате нападения на велотуристов на территории Дангаринского района Таджикистана. 29 июля автомобиль, в котором находились сторонники радикальных взглядов, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда мужчины напали на велотуристов с ножами. В инциденте погибли четверо путешественников: супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили увечья.

​Ответственность за гибель четырех иностранцев и увечья двух других взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Но таджикские власти обвинили в случившемся запрещенную в стране Партию исламского возрождения Таджикистана. В свою очередь ПИВТ категорически отрицает свою причастность к этому теракту.

В ноябре прошлого года суд в Душанбе приговорил к пожизненному лишению свободы Хусейна Абдусамадова, лидера преступной группы и единственного оставшегося в живых участника нападения на иностранных туристов. Еще двоих подсудимых – Кароматулло Ганиева и Бехруза Сафоева, обвиняемых в участии в преступном сообществе и участии в экстремистской организации, – приговорили к 16 годам заключения.

«После этой трагедии моя жизнь превратилась в настоящий кошмар», - сказала Джеа Сантоваско в телефонном разговоре с корреспондентами Радио Озоди. По ее словам, Джей Остин был ее единственным ребенком, и она надеялась, что сын станет опорой ее старости. «Первые четыре месяца после смерти Джея я находилась в шоковом состоянии. Сейчас стараюсь построить свою жизнь с учетом новых реалий», - говорит Джеа Сантоваско. Большую часть времени она проводит на работе – Джеа занимается риэлторской деятельностью.

«Я и представитель штата встретились с послом Таджикистана в США и сообщили ему о намерении взыскать компенсацию за смерть Джея. Этот вопрос можно решить путем переговоров или через суд. Нам обещали, что скоро дадут официальный ответ на мой запрос». В Душанбе пока не комментируют вопрос о компенсации родным жертв нападения в Дангаре.

Тем временем источник, знакомый с ситуацией, 15 марта сообщил, что после обращения родных американца Джея Остина и швейцарца Хамеля Маркус создана совместная комиссия из представителей различных правительственных структур. «Насколько мне известно, речь идет о большой сумме компенсации»,- отметил источник.

Джеа Сантоваско говорит, что у нее нет обиды на таджиков. «После трагедии я получила огромное количество соболезнований от граждан Таджикистан. Джей за день до трагедии отправил мне видео, в котором он восхищался своей поездкой по Таджикистану», - говорит она. Джеа Сантоваско говорит, что тело Джея доставили на родину 13 августа прошлого года. Прощание с ним состоялось в городе, где Джей учился. Согласно его завещанию, тело кремировали. Джею Остину было всего 29 лет…