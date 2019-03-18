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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Обвиняемые в краже подростки освобождены под поручительство Союза молодёжи Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Сурхандарьинской области трое несовершеннолетних, привлечённые к суду по обвинению в краже, были освобождены под поручительство Союза молодежи и местной общественности.

По сообщению информационного агентства УзА, ссылающегося на председателя Кизирикского районного суда по уголовным делам, трое жителей этого района 25 ноября прошлого года ограбили местный магазин в общей сложности на 23,5 миллионов сумов ($2,7 тыс), украв телевизор, ноутбук и 2,6 миллионов сум ($300) наличными.

Как сообщается, дело было рассмотрено передвижным уголовным судом Уголовного суда, судебный процесс прошёл в районном отделении милиции.

Подростки, признанные виновными по статье 169 ("Кража"), части 2, пункты "в" и "г" Уголовного кодекса, были освобождены от наказания под поручительство районного Совета Совета молодежи и широкой общественности.

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