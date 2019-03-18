В Узбекистане, решили не сносить будку предпринимателя, устроившего «голую» акцию протеста

CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее, 12 марта владелец будки приема платежей – Paynet, расположенной по улице Нажмиддина Кубро в городе Асака Андижанской области, разделся догола и лег на асфальт, когда глава города явился к нему с требованием снести будку.

Местный предприниматель, сообщивший ​о необычном случае, который произошел 12 марта на улице Нажмиддина Кубро в центре города Асака, назвал случившееся протестом мелкого предпринимателя против произвола властей, пытавшихся снести его будку – единственный источник дохода. "Это случилось в тот день, когда глава Асаки Хурсанд-хаджи пришел к владельцу будки Paynet и заявил, что снесет ее. Этот парень психически здоров. Просто таким образом он хотел сказать властям, что, если он хотят оставить его без ничего, то лучше он сам сделает это, – говорит собеседник.

Сотрудник местных правоохранительных органов сообщил, что инцидент, произошедший на улице Нажмиддина Кубро, не был зафиксирован органами внутренних дел. По его словам, пришедшие в крайнее замешательство чиновники городской администрации в настоящее время пытаются замять произошедшее. Связаться с владельцем будки пока не удалось.

Чиновник администрации города Асака, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что 12 марта глава города Хурсандбек Юлдашев решил отправиться на улицу Нажмиддина Кубро, чтобы встретиться с владельцем будки приема платежей Paynet, в отношении которого поступила жалоба от другого местного предпринимателя.

– Насколько мне известно, главе города поступила жалоба от владельца одного из магазинов по улице Нажмиддина Кубро. Этот предприниматель пожаловался чиновнику на то, что расположенная по этой улице будка приема платежей Paynet загораживает вход в его магазин. Поэтому в тот день он отправился на эту улицу, чтобы снести будку. Я слышал, что в результате там произошел какой-то скандал. Однако сам сам я лично не видел произошедшее, – сказал асакинский чиновник.

​Глава города Асака Хурсандбек Юлдашев попытался объяснить, что будку Paynet на улице Нажмиддина Кубро пытались снести в рамках работ по сносу незаконных построек. Однако Юлдашев категорически опроверг информацию о проведении «голой» акции владельцем будки приема платежей.

Источники говорят, что власти города решили не сносить будку приема платежей Paynet, чтобы поскорее замять это дело. "Просто власти испугались, потому что такая голая акция протеста происходит в Узбекистане впервые. Местные власти понимают, что если эта информация дойдет до президента,то полетит много голов", – сказал 15 марта один из асакинских чиновников.

Свидетель «голой» акции протеста асакинского предпринимателя и чиновники, осведомленные о подробностях случившегося, говорят, что не удивлены ответом главы города, который как другие чиновники, все время опровергают информацию о своих незаконных действиях.