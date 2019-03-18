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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Книгу Н.Назарбаева на португальском языке презентовали в Латинской Америке

CA-NEWS (KZ) -  В бразильской столице Бразилиа состоялась презентация книги президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Эра независимости", переведенной на португальский язык. Книга повествует об этапах становления и развития Казахстана и его роли на международной арене, сообщает пресс-служба МИД РК.

Презентация книги Назарбаева состоялось в посольстве Казахстана в Бразилии, куда пригласили политиков, общественных деятелей и СМИ Бразилии.

Представляя труд главы государства, посол Казахстана в Бразилии Кайрат Саржанов подчеркнул, что "Эра независимости" стала первой казахстанской книгой, переведенной на португальский язык.

Глава парламентской группы-дружбы "Бразилия-Казахстан" сенатор Чико Родригес заявил, что презентация книги "Эра независимости" на португальском языке свидетельствует о дружественных взаимоотношениях между Казахстаном и Бразилией.

В рамках презентации Фондом Первого Президента РК организована фотовыставка "Неизвестный Казахстан", а также представлена культурная часть программы.

Книга президента Казахстана на португальском языке выпущена бразильским издательским домом Nova Alexandria.

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