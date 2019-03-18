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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самал Еслямова признана лучшей актрисой Азии за роль кыргызской мигрантки в фильме «Айка»

CA-NEWS (KZ) -  Азиатская киноакадемия признала Самал Еслямову лучшей актрисой Азии, говорится на официальной странице киноакадемии в Facebook.

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы поздравил актрису на своей странице в социальной сети:

"Друзья, только что получил замечательную новость от режиссера Сергея Дворцевого!

Самал Еслямова в Гонконге только что получила приз Азиатской киноакадемии/Asian Film Awards Academy, как "лучшая актриса Азии" за роль в картине Сергея Владимировича "Айка".

Друзья, Asian Film Awards Academy называют "азиатским "Оскаром"! Номинантов Азиатская киноакадемия обозначила 11 января. И вот - победа! Это огромное достижение и успех!

Мои сердечные поздравления творческой команде! Очень рад!" – написал министр культуры и спорта.

Фильм "Айка" режиссера Сергея Дворцевого показывает историю молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве. Картина рассказывает о ее внутреннем росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает.

"Я очень горжусь этой картиной. Она рассказывает не только о тяжелой судьбе кыргызских, узбекских, таджикских и туркменских эмигрантов в России, но о любви матери к ребенку, об истоках человеческого гуманизма. Меня поразило после просмотра на премьере мнение зрителей, которые говорили о том, что как хорошо жить в Казахстане, что здесь нет таких проблем по миграции, отъезду за заработком в Россию или другие близлежащие страны, - передает Zakon.kz слова режиссера Сергея Дворцевого.

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