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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане вводят оплату электричества через интернет

CA-NEWS (TM) -  15 марта вице-премьер Туркменистана Дадебай Амангелдиев доложил президенту о ведущейся работе по переходу на цифровую систему услуг и расчетов с потребителями электроэнергии, сообщает госинформагентство ТДХ.

Издание сообщает, что появилась возможность производить оплату через сотовые телефоны, платежные терминалы, системы интернет-обеспечения.

Аналогичные центры предполагается открыть во всех велаятах до конца текущего года.

На предприятии «Госэнергонадзор» Ашхабада создан Расчетный центр, оснащенный современным оборудованием и программным обеспечением. Здесь находится электронная база данных потребителей по столице, в том числе адреса, объемы использованной электроэнергии, сроки оплаты и др.

Напомним, что с 1 ноября 2017 года в стране были введены новые тарифы на коммунальные услуги.

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