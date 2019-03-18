В Туркменистане вводят оплату электричества через интернет

CA-NEWS (TM) - 15 марта вице-премьер Туркменистана Дадебай Амангелдиев доложил президенту о ведущейся работе по переходу на цифровую систему услуг и расчетов с потребителями электроэнергии, сообщает госинформагентство ТДХ.

Издание сообщает, что появилась возможность производить оплату через сотовые телефоны, платежные терминалы, системы интернет-обеспечения.

Аналогичные центры предполагается открыть во всех велаятах до конца текущего года.

На предприятии «Госэнергонадзор» Ашхабада создан Расчетный центр, оснащенный современным оборудованием и программным обеспечением. Здесь находится электронная база данных потребителей по столице, в том числе адреса, объемы использованной электроэнергии, сроки оплаты и др.

Напомним, что с 1 ноября 2017 года в стране были введены новые тарифы на коммунальные услуги.