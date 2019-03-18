Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку

CA-NEWS (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил своих министров подать в отставку, сообщила вице-президент страны Делси Родригес в Twitter.

«Президент Николас Мадуро обратился ко всей исполнительной ветви власти с просьбой уйти в отставку с целью глубокой реструктуризации боливарианского правительства»,— цитирует ее слова "Ъ".

Напомним, в конце января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро. Тот отказывается покидать пост до истечения своего срока. Накануне опрос венесуэльской компании Meganalisis показал, что 88,9% жителей Венесуэлы хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента.