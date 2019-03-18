Стоимость мешка импортной муки в Таджикистане перевалила за $21

CA-NEWS (TJ) - Таджикистане увеличились цены на импортную муку. В конце прошлой недели цена на мешок 50-килограммовой муки первого сорта казахстанского производства выросла на 15-20 сомони ($1,5-2), сообщает Авеста.



Если в начале прошлой недели мешок муки первого сорта казахстанского производства стоил 185 сомони, то теперь он стоит 195-205 сомони ($21,7 по официальному курсу Национального банка). Стоимость мешка муки второго сорта составляет 175 сомони.

Напомним, что в середине лета прошлого года правительство Таджикистана приняло постановление «О перечне социально значимых товаров и продукции первой необходимости, цены на которые подлежат государственному регулированию».

В данный перечень вошли 16 наименований товаров и продуктов первой необходимости, в том числе и мука.

Как отмечалось, данное решение было принято с целью защиты социальных интересов населения. Меры по нему будут приниматься только в случае необоснованного повышения цен на потребительском рынке на 20%.

Постановление распространяется не только на товары отечественного производства, но и на импортную продукцию.

Напомним, что минимальная заработная плата в республике составляет 400 сомони ($42,4). В Таджикистане многие семьи многодетные, а хлеб входит в основной рацион потребительской корзины.

Если семья состоит, в среднем из 7-8 человек, то потребность в муке составляет около 100 килограмм, то есть минимальной зарплаты хватит ровно на приобретение двух мешков муки по нынешним ценам.