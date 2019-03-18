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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эксперты-криминалисты Узбекистана и России обменялись опытом

CA-NEWS (UZ) -  На днях состоялась встреча начальника Главного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Узбекистан полковника Наила Галипшина с представителем МВД Российской Федерации в РУз Е.Федотовым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы изучения российского передового опыта в сфере порядка оснащения, ведения пулегильзотеки огнестрельного оружия и лабораторий ДНК в органах внутренних дел Российской Федерации, сообщил портал правительства Узбекистана.

С целью дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества, в направлениях, касающиеся экспертно-криминалистической деятельности, узбекской стороной предложено проработать возможность заключения двустороннего меморандума между Главным экспертно-криминалистическим центром МВД Республики Узбекистан и Экспертно-криминалистическим центром МВД Российской Федерации. Также на встрече были обсуждены и другие вопросы представляющие взаимный интерес.

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