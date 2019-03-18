GM Uzbekistan экспортировала в Казахстан первую партию автомобилей

CA-NEWS (UZ) - 16 марта компания "GM Uzbekistan" экспортировала первую партию автомобилей в Казахстан, сообщается на сайте автопроизводителя.

Компания будет осуществлять экспорт Nexia R3 для крупноузловой сборки на завод “СариаркаАвтоПром” в город Костанай Казахстана, а также в готовой модели R4 в “Равон Моторс Қозоғистон”.

Как сообщается, кроме того, с начала этого года компания экспортировала автомобили в республики Афганистан и Таджикистан.

Напомним, что GM Uzbekistan выпускает десять марок автомобилей: четыре седана — Nexia, Cobalt, Gentra и Malibu, две малолитражки — Matiz и Spark, внедорожник Captiva, минивэн Orlando, микроавтобус Damas и микровэн Labo.