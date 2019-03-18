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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таразе задержали казахстанца за дачу взятки пограничнику

CA-NEWS (KZ) -  В результате проведения совместных мероприятий Пограничной службы КНБ РК и АДГСПК за дачу взятки начальнику одного из пунктов пропуска через Государственную границу задержан гражданин РК 1981 г.р., сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

- За 390 000 тенге данный гражданин надеялся осуществить беспрепятственный провоз горюче-смазочных материалов из Казахстана в Кыргызскую Республику. Проводятся процессуальные мероприятия, - говорится в сообщении.

Как отмечается пограничники ежедневно задерживают за попытки незаконного вывоза ГСМ через госграницу различными способами в больших и малых объемах. Только за прошедшие выходные в пунктах пропуска "Жетісай-авто", "Қарасу-авто", "Ауқатты", "Сортөбе" Регионального управления "Оңтүстік" задержаны гражданин Республики Узбекистан, 3 гражданина Кыргызской Республики и гражданин РК за попытки незаконного вывоза более 800 литров дизельного топлива и 60 литров бензина - АИ-92.

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