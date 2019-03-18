Новостройки в Туркменистане передадут на баланс учреждений

CA-NEWS (TM) - На заседании Кабмина 15 марта президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Дадебаю Амангелдиеву усилить контроль над проводимыми в стране строительными работами и их завершением в намеченные сроки, сообщает госинформагентство ТДХ.

Глава государства заявил, что необходимо «передавать возведенные объекты на баланс какого-либо учреждения или предприятия для поддержания в надлежащем эксплуатационном состоянии».

Отметим, что сейчас в Туркменистане проводятся масштабные строительные работы. В Ашхабаде возводится очередной район, в Ахалском велаяте – новая столица, а у озера «Алтын асыр», в Ахалском и Лебапском велятах – современные села.