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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новостройки в Туркменистане передадут на баланс учреждений

CA-NEWS (TM) -  На заседании Кабмина 15 марта президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Дадебаю Амангелдиеву усилить контроль над проводимыми в стране строительными работами и их завершением в намеченные сроки, сообщает госинформагентство ТДХ.

Глава государства заявил, что необходимо «передавать возведенные объекты на баланс какого-либо учреждения или предприятия для поддержания в надлежащем эксплуатационном состоянии».

Отметим, что сейчас в Туркменистане проводятся масштабные строительные работы. В Ашхабаде возводится очередной район, в Ахалском велаяте – новая столица, а у озера «Алтын асыр», в Ахалском и Лебапском велятах – современные села.

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