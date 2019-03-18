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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пострадавшие при взрыве газового баллона в Астане находятся в тяжелом состоянии

CA-NEWS (KZ) -  Врачи рассказали о состоянии трех пострадавших при взрыве газового баллона и обрушении здания в Астане, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время состояние пациентов оценивается как тяжелое, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Вчера в городскую больницу № 1 были доставлены пациенты 1991 и 1970 годов рождения - мужчина и женщина с термическими ожогами поверхности тела 50 и 70%, соответственно. По словам главного внештатного травматолога управления общественного здравоохранения Алексея Солода, у пациентов диагностировано термоингаляционное поражение верхних дыхательных путей.

В данный момент состояние пациентов тяжелое, о прогнозах говорить рано. Проводятся все необходимые мероприятия для спасения жизни пациентов", - сообщил он.

Напомним, вчера в результате взрыва газового баллона произошло обрушение кровли здания ТОО "МолПродуктсервис". Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. В результате взрыва двоих пострадавших с термическими ожогами II-III степени госпитализировали в отделение интенсивной терапии городской больницы № 1. Еще одну пострадавшую 1979 года рождения госпитализировали в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Ночью под завалами было найдено тело погибшей женщины.

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