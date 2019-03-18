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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен новый генеральный прокурор Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором РК, передает Zakon.kz.

- Уважаемые депутаты, сегодня согласно указу президента Казахстана Кайрат Кожамжаров в связи с переходом на другую работу освобожден от должности генерального прокурора. Согласно установленному порядку по поручению главы государства сейчас я пришел к вам для получения согласия на назначение генерального прокурора. Президент Казахстана предлагает кандидатуру Гизата Нурдаулетова на должность генерального прокурора Казахстана, - сказал глава администрации президента РК Асет Исекешев на заседании сената.

Депутаты проголосовали единогласно "за".

Указом Президента РК Гизат Нурдаулетов был назначен генеральным прокурором Республики Казахстан.

Ранее он занимал должность первого заместителя генпрокурора РК.

- Распоряжением главы государства Нурдаулетов Гизат Дауренбекович освобожден от должности первого заместителя генерального прокурора Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, - сообщается на сайте Акорды.

Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году в Алма-Атинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист.

Трудовой стаж:

· Юрист колхоза (1987-1990);

· Работа в органах прокуратуры (1990-1996);

· Работа в органах Государственного следственного комитета Республики Казахстан (1996-1997);

· Работа в органах Комитета национальной безопасности Республики (1997-2007);

· Начальник Департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области (2007-07.2017);

· Первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (с 07.2017)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Генерал-майор национальной безопасности (с 06.05.2013).

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