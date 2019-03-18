Экс-министр иностранных дел Казахстана назначен послом в Швеции

CA-NEWS (KZ) - На официальном сайте президента Казахстана сообщается о назначении новых послов Казахстана в ряде стран.
Согласно указу президента Казахстана от 19 марта 2019 года:
- Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция; ранее занимал должность министра иностранных дел.
Арын Берик Сакбайулы – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества;
Сатыбалды Дархан Амангельдиевич – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан;
Тажибаев Аскар Ерликович – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Таджикистан, - говорится в указе президента.