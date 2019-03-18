Монголия успешно приняла участие в 4-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде

CA-NEWS (MNG) - Делегация Монголии во главе с министром окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбатом успешно приняла участие 4-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде, что прошла в штаб-квартире Программы ООН по окружающей среде в Найроби с 11 по 15 марта 2019 года, сообщает Montsame.



В ходе работы пятидневной встречи участники заложили основу новой модели развития с учетом сохранения истощающихся ресурсов планеты. Они договорились использовать инновации, а также перейти на устойчивые формы производства и потребления.

Очередная сессия была организована в рамках цели продвижения инновационных решений экологических проблем путем поощрения и содействия устойчивому производству и потреблению. Правительство Монголии утвердило проект решения “Устойчивое развитие инфраструктуры” и получило от других стран оценку “системный и комплексный подход к проблеме”.

Во время 3-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде, прошедшей в 2017 году, министры стран-членов ООН взяли на себя обязательства уменьшить негативное влияние всех видов отходов и загрязнений на здоровье населения и социально-экономическое развитие, сократить или минимизировать использование химических, токсических и опасных веществ.

“В Монголии введен запрет на импорт, производство, продажу и использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в качестве упаковки”, - отметил министр окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбат в своем докладе и подчеркнул, что Монголия, утвердив стандарт для внедрения серой воды в промышленность, сферу услуг и горнодобывающую отрасль, начала выполнять принятые на себя обязательства перед международным сообществом.

По словам министра Н.Цэрэнбата, в Монголии также успешно стартовала кампания “зеленый паспорт” среди учащихся экологических клубов общеобразовательных школ, целью которой является формирование экологической культуры подрастающего поколения. В связи с этим, министр показал и вручил главам делегаций участникам сессии “зеленый паспорт, который ведут монгольские школьники.