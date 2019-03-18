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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Эфиопии прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе

CA-NEWS (CA) -  Обожженная земля вместо тел. Белые розы, белые одежды: это цвет скорби в Эфиопии. В Аддис-Абебе прошла церемония прощания с пассажирами разбившегося Boeing 737. До сих пор обнаружить останки всех погибших не удалось. На опознание жертв может уйти до полугода, передает Euronews.

Проститься с погибшими пришли тысячи человек.

"Произошедшее просто ужасно. Очень грустно. Большинство погибших были высококвалифицированными специалистами, гражданами мира. Это настоящая трагедия. Мы скорбим. Никому такого не пожелаешь"? - говорит Кассайе Кебеде, друг одного из погибших.

Расследование причин аварии продолжается.

Министр транспорта Эфиопии заявил, что данные с черных ящиков "позволяют говорить о сходстве" между нынешней катастрофой и крушением Boeing 737 в Индонезии в конце октября. На время разбирательства авиакомпании по всему миру отказываются от использования самолётов этой модели.

На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 149 пассажиров.

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