Назарбаев подписал закон о создании фонда развития оборонно-промышленного комплекса

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал закон "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе", передает Акорда.

Закон направлен на комплексное регулирование сферы оборонной промышленности страны, а также формирование и исполнение государственного оборонного заказа.

В частности, закон предусматривает создать фонд развития ОПК для единого подхода к финансированию прорывных идей среди субъектов квазигосударственного и частного секторов. В настоящее время финансовая политика институтов развития, банков второго уровня в Казахстане не предусматривает финансирование производства оружия и военной техники.

С помощью фонда предполагается увеличить экспорт продукции казахстанского оборонно-промышленного комплекса, привлекать инвесторов, современные технологии, а также заключать контракты с иностранными компаниями, в том числе по трансферту технологий. Планируемый к созданию в Казахстане фонд развития ОПК может финансироваться из средств от реализации неиспользованного военного имущества.

Законом передается министерству оборонной и аэрокосмической промышленности право по использованию неиспользованного военного имущества, вооружения и военной техники специальных государственных и правоохранительных органов.

Кроме того, также предлагается изменение механизма формирования размещения и выполнения государственного оборонного заказа.