Жители казахстанского села на границе с Узбекистаном против «обмена территориями»

CA-NEWS (UZ) - Жители села Когалы Жетысайского района Туркестанской области РК против передачи территорий Узбекистану. Сельчане опасаются возможных столкновений из-за земли. Местные власти ссылаются на «обмен территориями между Казахстаном и Узбекистаном».

Сообщается, что сельчане не хотят соглашаться с «передачей части пастбищных земель и озера Узбекистану». По словам ветеринара села Когалы Дуйсенбека Калдыбаева, во время делимитации и демаркации границы между Казахстаном и Узбекистаном в 2004–2007 годах более тысячи гектаров земли, издавна используемых жителями Когалы, были переданы Узбекистану.

– Как бы сельчанам тогда ни было жалко этих земель, они отнеслись к этому с пониманием. Узбекистан протянул линию границы в 2007 году, Казахстан – в 2010 году. Мы тогда думали, что на этом дело окончено. Однако в 2016 году снова появились разговоры о «передаче земли». Народ стал шуметь, выступать, и после этого, казалось, всё прекратилось, – говорит он.

​По словам Дуйсенбека Калдыбаева, в последнее время, как замечают сельчане, нейтральная территория между Казахстаном и Узбекистаном перешла к Узбекистану. Узбекистан уже начал осваивать эти земли и приступил к строительству дороги. Казахстан начал передвигать пограничные столбы на десятки метров, местами до 80 метров, вглубь своей территории. Жители села больше всего переживают за озеро Когалы, опасаются, как бы оно не отошло к Узбекистану.

– В Когалы насчитывается около 200 домов. Его жители занимаются животноводством. Озеро Когалы – это не просто заросли, а единственный источник воды для нашего скота. Без него наше хозяйство погибнет. Природа вокруг озера площадью около 20 гектаров прекрасна. Это место отдыха, куда мы вывозим своих гостей, – говорит Дуйсенбек Калдыбаев.

По словам жителей, местное население несколько раз выступало с протестом после того, как появились разговоры о «передаче Узбекистану дополнительных земель». Когда в 2017 году узбекскую технику пригнали к линии границы, жители Когалы собрались и потребовали прекратить работы. «Собралось много людей», поэтому руководство Погранслужбы и района встретилось с населением, говорят они.

Советник акима Жетысайского района Айдар Сейдазым рассказал, что среди местного населения действительно наблюдались протестные настроения, но после встречи с местным руководством «всё встало на свои места». По словам советника акима, линия границы действительно сдвинулась вглубь Казахстана. "Это межгосударственное соглашение. Говоря простым языком, правильнее, наверное, будет сказать «обмен территориями». Потому что Казахстан получил у Узбекистана земли, чтобы проложить прямую дорогу из Шардары в Жетысай. И по линии границы в Когалы им выделили землю такой же площади", – говорит он.

По словам Айдара Сейдазыма, выезжавшие из Шардары люди, проделывали путь в 200 километров, чтобы попасть в Жетысай, сейчас это расстояние сократилось на 80 километров. Казахстан получил от Узбекистана около 40 гектаров земли, чтобы проложить дорогу напрямик. Линия границы проходит посередине озера Когалы и, согласно межгосударственному соглашению, «озеро не закрывается линией границы», поэтому жители Когалы могут и дальше «свободно пользоваться озером».

Дата, указанная акиматом Жетысайского района как день подписания межправительственного документа, совпадает с датой государственного визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан. В ходе визита Нурсултан Назарбаев подписал документ под названием «Дорожная карта по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границе».