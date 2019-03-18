Автопроизводитель из Узбекистана прекратил поставки в Россию

CA-NEWS (UZ) - Узбекистанские автомобили Ravon, ворвавшиеся на российский рынок в конце нулевых и занявшие прочную позицию в сегменте бюджетных авто, неожиданно пропали из автосалонов.

В автосалоне на 74-м километре МКАДа до сих пор стоят образцы машин Ravon. Все они не моложе 2015 года. По словам дилера, отсутствие свежих автомобилей этой марки в автосалонах России – результат резкого повышения цен. Судя по фасаду, никаких перспектив для Ravon дилер не видит. Уже демонтировали всю уличную рекламу, связанную с этой маркой. Лишь при запросе в интернете можно увидеть, как оно было раньше.

«Сейчас у нас все автомобили Ravon 2015-го и 2014 года, без пробега, с гарантией. Средняя стоимость автомобиля – около 500 тысяч рублей», – говорит менеджер автосалона Дмитрий Львов.

Соотношение цена–качество позволяло концерну Ravon удерживать прочные позиции в нише бюджетных авто. Многие автолюбители по достоинству оценили эту марку, даже создали свои автоклубы. Юрий – один из участников такого сообщества, хозяин полуторагодовалого R4. Он с теплом и любовью отзывается о своем автомобиле.

«В основном все довольны, проблем ни у кого особо нет таких крупных, а так, по мелочевке, туда-сюда. По R4 был гарантийный случай: резинки дверей осыпались, дилер без проблем менял. В остальном люди довольны, брали примерно в этих пределах – 500-600 тысяч, и это был бестселлер на то время», – рассказывает участник Ravon club pro Юрий Макаренко.

В представительстве компании затрудняются ответить о дальнейших перспективах продаж автомобилей Ravon в России. Оператор с неуверенностью говорит о возможном возобновлении поставок ближе к лету текущего года, но насколько это близко к реальности, никто не знает.

«Пока неизвестны точные сроки, ориентируют ближе к лету, – сказал оператор по телефону. – Цены увеличиваются, на сколько – пока никто не знает. Пока не договорились, отгрузок не будет. Там много разных факторов: увеличение стоимости транспортных расходов, увеличение таможенных пошлин, увеличение стоимости комплектующих».

Сегодня нишу бюджетных автомобилей в России прочно заняли местные и корейские автопроизводители. Скорое возвращение узбекской марки экспертам кажется весьма туманным – рубль еще не скоро укрепится, а Ravon пока не спешит с локализацией своего производства на территории России.