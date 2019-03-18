В Азербайджане по случаю празднования Новруза помилованы более 400 осужденных

CA-NEWS (CA) - Евросоюз приветствует помилование более 400 заключенных, приуроченное к празднованию Новруза. Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), опубликованном в воскресенье, 17 марта.

Среди помилованных были представители политических партий, некоммерческих организаций, блогеры и журналисты. "Этот шаг воспринимается с одобрением", - говорится в заявлении.

ЕС ожидает, что в соответствии с международными обязательствами Азербайджана в будущем последуют и дальнейшие подобные шаги. В ЕВС отметили, что Европейский Союз продолжит взаимодействие с Азербайджаном, чтобы расширить сотрудничество, в том числе, и в сфере прав человека, что является "важным элементом наших взаимоотношений", передает Deutsche Welle.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании более 400 человек, среди них 14 иностранцев, в том числе, двое россиян. Большинство были освобождены от отбывания оставшегося срока заключения, 12 человек - от штрафа. Трем осужденным пожизненный срок был заменен длительным лишением свободы.