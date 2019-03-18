Таджикистан в рамках реформы оснастит допросные комнаты видеокамерами

CA-NEWS (TJ) - В МВД Таджикистана в рамках реформы милиции планируют создать во всех отделениях специальные кабинеты для допросов с видеонаблюдением. За последние три года к правозащитникам обратились десятки граждан с жалобами, что их родственников во время допросов пытают ради получения признательных показаний.

Нурулло Ашуров обратился к правозащитникам около месяца назад с жалобой, что его сына Алиджона Ашурова якобы пытают в милиции. Молодого человека задержали в декабре прошлого года по обвинению в экстремизме. Более месяца Нурулло пытался увидеться с сыном, но ни его, ни адвокатов к подследственному так и не пустили. Только в первых числах февраля отцу разрешили увидеть сына. На свидании тот рассказал, что со дня задержания его постоянно избивают следователи – пытаются выбить признательные показания.

Большинство фактов пыток подследственных в Таджикистане юристы доказать не могут, рассказывают они. На допрос адвокатов не пускают и они неделями не могут добиться встречи с клиентами. Увидеть подзащитного удается, говорят правозащитники, когда следов избиения уже не остается. Чтобы посадить в тюрьму человека и закрыть дело следователю нужны лишь признательные показания. Поэтому, по словам правозащитников, пытки в милиции сегодня стали обыденностью.

«Хотя в законе говорится о беспрепятственном получении свидания с адвокатом, тем не менее есть такие препоны, как согласие следователя», – рассказывает Абдурахмон Шарипов, юрист «Независимого центра по защите прав человека».

В МВД согласны с тем, что следователи иногда превышают свои полномочия. Чтобы избежать таких обвинений в будущем в МВД решили создать в каждом отделении милиции допросные кабинеты с видеокамерами. Финансирование ведомство надеется получить от международных доноров. «Для того, чтобы обеспечить все отделения милиции такими допросными на каждое отделение нужно по 80 тысяч сомони для каждого, то есть 8500 долларов. В общей сложности нам необходимо около 730 тысяч долларов», – говорит Алишер Махмадализода, начальник Управления уголовного розыска МВД.

По словам правозащитников, идея специальных допросных кабинетов – хороша, но ее эффективность в сегодняшних условиях работы МВД сомнительна. В некоторых отделениях милиции камеры сегодня уже есть. Видеонаблюдение ведется и в изоляторах временного содержания, но адвокаты не могут добиться передачи им видеозаписей.

Для того, чтобы польза от видеонаблюдения действительно была, нужны специальные инструкции для отделений милиции, говорят правозащитники. В них нужно указать, что все допросы обязательно должны проходить в специальных помещениях и только при условии, что камеры исправны и ведется видеозапись, а если следователь не выполняет это условие, его нужно наказывать.